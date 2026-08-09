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Пожарът край Кортен е под контрол, екипи остават на място през нощта

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Пожар край новозагорското село Кортен е локализиран и няма опасност огънят да се разпространи. СНИМКА: Архив

Пожарът край новозагорското село Кортен е локализиран и няма опасност огънят да се разпространи. Сигналът е подаден в 17:59 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Горят бали с фураж в началото на селото. На място са два пожарни екипа, както и полиция. Те ще останат през цялата нощ, за да следят огъня и да не допуснат разпространението му, съобщи кметът на Нова Загора Галя Захариева във фейсбук.

Към момента няма опасност за хората и имуществото им. Кметът призова жителите да бъдат особено внимателни при използването на огън заради високите температури и повишения риск от пожари, предава БТА.

По-рано пожар избухна и в района между сливенските села Селиминово и Гавраилово. Заради огъня временно бяха спрени движението по път I-6 между Николаево и Сливен, както и железопътният транспорт. И двете са вече възстановени.

Пожар край новозагорското село Кортен е локализиран и няма опасност огънят да се разпространи. СНИМКА: Архив

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