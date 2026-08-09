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Предложение! Майките на срочен договор да не могат да се уволняват

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В момента майките на срочен договор са в по-неблагоприятно положение спрямо тези на безсрочен. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Да се въведе временна закрила, която да не позволява на работодателите да прекратяват договорите на майките (или бащите/осиновителите), докато те са в законоустановен отпуск за дете, дори ако срокът на договора им изтече през това време. Тези промени в предлагат депутатите от ГЕРБ Галя Василева, Деница Сачева и Илиана Жекова в Кодекса на труда.  

В момента хората на срочни договори са в по-неблагоприятно положение спрямо тези на безсрочни договори, тъй като техните правоотношения се прекратяват с изтичане на срока, независимо дали са в законоустановен отпуск. Предложената промяна предвижда прекратяването на договора да настъпва едва след изтичането на съответния отпуск.

Предлаганата промяна осигурява справедлив баланс между интересите на работодателите и необходимостта от по-висока социална закрила на родителите през периода на ползване на законоустановените отпуски. Мярката е ограничена във времето не създава нови трудови правоотношения и не променя режима на срочната заетост, пишат в мотивите си депутатите от ГЕРБ. 

"В условията на трайно влошаваща се демографска картина и недостиг на работна сила държавната политика следва последователно да насърчава създаването и отглеждането на деца чрез мерки, които гарантират по-висока сигурност на работещите родители. Предлаганото изменение е част от такава политика, като същевременно не нарушава баланса между интересите на работниците и работодателите", казват още те. 

В момента майките на срочен договор са в по-неблагоприятно положение спрямо тези на безсрочен. СНИМКА: “24 ЧАСА”

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