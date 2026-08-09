Пожари в няколко области през уикенда, вятърът затрудни огнеборците

Пожари избухнаха в няколко области на страната през почивните дни. Огнеборци се бориха с пламъци в Сливенско, Монтана, Асеновград, Хасковско, Кюстендилско и други райони. На места силният вятър затрудни гасенето, а заради огъня временно беше ограничено движението по пътища и железопътни линии, предава БТА.

Пожар между сливенските села Селиминово и Гавраилово наложи мобилизирането на шест пожарни екипа. Заради силния вятър огънят трудно е бил овладян, а като превантивна мярка временно бяха спрени движението по път I-6 между Николаево и Сливен и железопътният транспорт. По-късно и двете бяха възстановени.

Сериозен пожар избухна и в центъра на Монтана в сградата на бившия Техникум по механотехника „Юри Гагарин". Пламъците са засегнали около 250 кв. м от покривната конструкция. Само няколко часа по-рано пожарникарите са гасили друг огън в същата сграда, при който са се запалили два кабинета на третия етаж. Причините за пожарите предстои да бъдат изяснени.

Под контрол е пожарът край новозагорското село Кортен, където горят бали с фураж. Сигналът е подаден в 17:59 ч. Пожарни екипи и полиция ще останат на място през нощта, за да не допуснат разпространение на огъня. По данни на кмета на Нова Загора Галя Захариева няма опасност за хората и имуществото им.

Овладян е и пожарът в историческата местност Петрова нива край Малко Търново. Кметът Илиян Янчев съобщи, че няма опасност за хората и района.

В Асеновградско огънят, избухнал в събота в посока село Козаново, беше потушен в неделя сутринта. Пет пожарни екипа останаха да наблюдават терена заради опасност от повторно възпламеняване. При гасенето беше използван и хеликоптер.

Сериозна беше ситуацията и край бобошевското село Висока могила. Пожарът, който започна в сухи треви и храсти, засегна и две къщи. В първия ден с огъня се бориха седем пожарни екипа и доброволци. Пламъците са обхванали около 1200 дка, от които приблизително 300 дка са горска територия.

В неделя пожарът не е разширил периметъра си и няма опасност за населението. Гасенето продължи през деня, а през нощта дежурни екипи останаха в близките села Сопово и Висока могила. Направени са и просеки в дере, които да ограничат разпространението на огъня.

Два пожара са били локализирани и в Хасковско – край димитровградския квартал „Марийно" и между селата Черепово и Браница.

Огън е горял и в района на селата Тишаново и Еремия в община Невестино, където са засегнати около 100 дка смесена гора.

Междувременно запалил се автомобил наложи временно ограничаване на движението по автомагистрала „Хемус" при 11-ия километър в посока София.

Заради високия риск от пожари в страната продължават и превантивните информационни акции. Те са част от националната кампания „Безотговорността е най-опасната искра". На места се раздават брошури и се провеждат разговори с туристи за правилата за пожарна безопасност.

При откриването на ловния сезон за пернат дивеч в Радомирско земеделският министър Пламен Абровски също призова ловците към повишено внимание. Той предупреди да бъдат особено бдителни при използването на огън и цигари заради пожароопасния сезон.