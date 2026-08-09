Кметът на Шумен сред учредителите на местен комитет за кандидатурата на Илияна Йотова

Кметът на Шумен Христо Христов е един от учредителите на местен инициативен комитет за издигането на Илияна Йотова за президент на предстоящите избори на 25 октомври. Комитетът е бил сформиран днес, а на учредителната сбирка в залата на „Телепол" е присъствала и Йотова, съобщиха участници.

Президентът по-рано днес бе във Варна по повод отбелязването на 147-мата годишнина от създаването на Военноморските сили.

Кметът Христов е бил на събитието със съпругата си, сред учредителите на инициативния комитет е имало представители на БСП, на „Прогресивна България", депутати. Създаването на организация в подкрепа на Йотова не беше обявено публично, за разлика от инициативните комитети за Румен Радев, за които се съобщаваше предварително на медиите. Сега, според участници, членовете на инициативния комитет са били канени по предварително одобрен списък.