Нивото на Дунав при Русе спадна с още 2 см

Нивото на река Дунав при Русе отново се спадна. Към днешна дата е 111 сантиметра под условната кота нула. Спадът от 2 сантиметра е отчетен при водомерния пост в Русе, съобщават от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД).

След отчетения в неделя застой нивото на реката пак започва да се понижава. В българския участък на Дунав при повечето водомерни постове е регистриран спад между 2 и 4 сантиметра. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 сантиметра.

От ИАППД отчетоха, че остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на реката заради усложнената хидроложка обстановка.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма данни за заседнали плавателни съдове нито във фарватера, нито извън корабоплавателния път. В края на миналата седмица самоходен кораб беше заседнал за кратко в района на остров Белене.

Хидроложката обстановка по река Дунав остава усложнена.