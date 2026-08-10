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Екоинспекция ще глоби ВиК-Бургас за изтичане на отпадни води, проблемът е решен

Димчо Райков

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Заради фекалните води плажът в Свети Влас се оплазни. Снимка: Снимка: Архив

Служители на ВиК-Бургас са отстранили повреда в помпената станция на Свети Влас, която предизвика изтичане на непречистени отпадни води в морето на 8 август.

От РИОСВ ще съставят акт на водното дружество за нерегламентирано заустване.

Извършена е проверка на място по сигнал за изтичане на отпадни води на централния плаж в курорта. Установен е бетонов колектор, който представлява авариен преливник на канално-помпената станция "Свети Влас". Причината е неизправност в автоматизираното управление на помпеното оборудване, довела до временно спиране на станцията.

От оператора са предприети действия за ръчно управление на помпите, а РИОСВ е дала предписание за незабавно привеждане на съоръжението в ефективно експлоатационно състояние.

"Проблемът е решен, сигналът дойде от украински лагер", каза за "24 часа" участник в проверката.

Заради фекалните води плажът в Свети Влас се оплазни.

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