Продължава косенето на тревни площи в Русе

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Екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД "Паркстрой" продължават и през тази седмица - от 10 до 14 август - дейностите по косене на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе.

Служителите на общинското предприятие ще извършват дейности по косене в района на русенския кей, Парка на младежта и бул. „България". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

ДЗЗД „Паркстрой" ще извършва дейности по обслужване на скатове, средни ивици, пътни възли и прилежащи площи по ул. „Солун", прилежащи площи; ж.к. „Възраждане юг"; ж.к. „Локомотив"; пътен възел ЛВЗ; ул. „Студентска", прилежащи площи; между улиците „Студентска" и „Неофит Рилски"; ж.к. „Здравец", читалище „Захари Стоянов", прилежащи площи на ул. „Захари Стоянов"; ул. „Потсдам", ул. „Проф. Баларев", прилежащи площи; ж.к. „Здравец", между улиците „Чипровци", „Околчица", „Байкал" и „Захари Стоянов"; ж.к. „Здравец", блокове „Марица", „Силистра" и „Тича"; ж.к. „Здравец Север 1"; ж.к. „Здравец", между улиците „Липник", „Чипровци" и „Сребърна"; ж.к. „Здравец", комплекс „Космонавти"; ж.к. „Здравец", между улиците „Петрохан", „Захари Стоянов", „Байкал" и „Юндола" („70-тици"); ж.к. „Здравец", между улиците „Петрохан", „Околчица", „Байкал" и „Захари Стоянов" („80-тици"); ж.к. „Здравец Изток", комплекс „Спортисти"; бул. „Христо Ботев", скатове, средна ивица, пътен възел, прилежащи площи, Паметник на русофилите; ж.к. „Дружба 3", блокове 11, 12 и 13; пътен възел „Охлюва", прилежащи площи, скат до училище „Алеко Константинов"; ж.к. „Дружба 3", блокове МНО" ж.к. „Дружба 3 – разширение"; ж.к. „Дружба 2"; пътен възел „Чародейка", прилежащи площи на „ул. „Изгрев".

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.