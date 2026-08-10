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Снимки на дрогирани деца по улиците на Пазарджик и купища спринцовки плъзнаха във фейсбук

Диана Варникова

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Младежите на улицата във видимо неадекватно състояние и откарани в болницата в Пазарджик

Двама дрогирани младежи, на 17 и 19 години бяха намерени вчера на пейка на ул."Цар Калоян" № 59 във видимо неадекватно състояние, най-вероятно след употреба на наркотици, и откарани в Спешното отделение на болницата в Пазарджик. На мястото имаше и полицейски екип, който да установи как тийнейджърите са попаднали на това място на улицата.

Малко по-късно граждани сигнализираха за разхвърляни спринцовки около детската площадка на ул."Пловдивска" и бул."Княгиня Мария Луиза".

Друг  потребител в социалната мрежа пък публикува видео в една от групите с коментар :"Докога ще си затваряме очите?!

​Това видео е заснето точно зад блоковете, в непосредствена близост до три детски площадки! Млада девойка, абсолютно неадекватна, най-вероятно дрогирана с някой от онези опасни боклуци, които тровят младите.

​Докога кварталът ни ще се превръща в сборище на наркомани?! Къде са полицията, общината и патрулите? Трябва ли да стане най-страшното или някое дете да пострада, за да има най-сетне реални мерки и арести? Гледката е покъртителна, а безразличието на институциите вече е престъпно. Споделяйте, за да няма следващ път! Пуснат е сигнал до 112", пише гневно очевидецът на видяното.

Младежите на улицата във видимо неадекватно състояние и откарани в болницата в Пазарджик
Други двама младежи са забелязани в парка на жилищен квартал в града
Младежите на улицата във видимо неадекватно състояние и откарани в болницата в Пазарджик
Други двама младежи са забелязани в парка на жилищен квартал в града
Младежите на улицата във видимо неадекватно състояние и откарани в болницата в Пазарджик
Други двама младежи са забелязани в парка на жилищен квартал в града

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