Снимки на дрогирани деца по улиците на Пазарджик и купища спринцовки плъзнаха във фейсбук

Двама дрогирани младежи, на 17 и 19 години бяха намерени вчера на пейка на ул."Цар Калоян" № 59 във видимо неадекватно състояние, най-вероятно след употреба на наркотици, и откарани в Спешното отделение на болницата в Пазарджик. На мястото имаше и полицейски екип, който да установи как тийнейджърите са попаднали на това място на улицата.

Малко по-късно граждани сигнализираха за разхвърляни спринцовки около детската площадка на ул."Пловдивска" и бул."Княгиня Мария Луиза".

Друг потребител в социалната мрежа пък публикува видео в една от групите с коментар :"Докога ще си затваряме очите?!

​Това видео е заснето точно зад блоковете, в непосредствена близост до три детски площадки! Млада девойка, абсолютно неадекватна, най-вероятно дрогирана с някой от онези опасни боклуци, които тровят младите.

​Докога кварталът ни ще се превръща в сборище на наркомани?! Къде са полицията, общината и патрулите? Трябва ли да стане най-страшното или някое дете да пострада, за да има най-сетне реални мерки и арести? Гледката е покъртителна, а безразличието на институциите вече е престъпно. Споделяйте, за да няма следващ път! Пуснат е сигнал до 112", пише гневно очевидецът на видяното.