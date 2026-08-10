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Украинец опитал да подкупи пътен полицай с 20 евро в Хасково

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Опитът за подкуп е бил направен при техническия преглед, където е било установено, че на автомобила липсват две седалки. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Украински гражданин с постоянно пребиваване в България е направил опит да подкупи служител на „Пътна полиция" в Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от 6 август. Около 12:00 часа 46-годишният мъж, който живее в Димитровград, посетил сектор „Пътна полиция", за да представи документи за регистрация на лек автомобил „Форд".

При техническия преглед било установено, че от автомобила липсват две седалки. Мъжът бил върнат, за да отстрани установения проблем.

При повторното подаване на документите служителят Андон Димитров установил, че сред тях са поставени две банкноти от по 10 евро, пише БТА.

При последвалата проверка техникът на канала установил, че собственикът на автомобила не е поставил обратно седалките. Икономически полицаи са снели обяснения от мъжа.

По случая продължава работа.

Опитът за подкуп е бил направен при техническия преглед, където е било установено, че на автомобила липсват две седалки. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

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