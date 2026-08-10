ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролният разлив край Оман се разпростря

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23362830 www.24chasa.bg

Разследват сигнал за отвлечена жена в Старозагорско, задържан е 34-годишен

5392
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция СНИМКА: Архив

Задържаха 34-годишен мъж след сигнал за отвличане на жена и транспортирането ѝ в посока Казанлък, съобщиха от Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът е подаден на 8 август в 23:08 часа в Районното управление в Раднево от жена, която съобщила, че сестра ѝ била отвлечена от съпруга си.

Около 23:30 часа екип на „Пътна полиция" е спрял за проверка край Стара Загора автомобил, управляван от 34-годишен мъж. В превозното средство са установени още двама мъже на 38 и 34 години, три жени на 35, 57 и 31 години, както две момчета на 13 и 17 години. За срок до 24 часа е задържан 34-годишен мъж, пътник в автомобила.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава, предаде  БТА .

                                                                                                                           

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират