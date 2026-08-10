Взломиха параклис в Свирачи, откраднаха пари и повредиха икони

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пари са откраднати, а няколко икони са повредени при взлом в параклис в ивайловградското село Свирачи, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Хасково.

Сигналът за кражбата е подаден сутринта на 9 август от представител на църковното настоятелство. При извършения оглед полицаите установили, че в параклиса е проникнато след счупване на стъклото на малък прозорец.

От храма са откраднати монети на стойност около 40 евро, предназначени за закупуване на свещи, както и средства от дарения, чийто размер не е установен.

При проникването са повредени и няколко икони, пише БТА.

По случая работят служители на Районното управление в Ивайловград. Продължават действията по установяване на извършителя.