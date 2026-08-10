Хасковлии прибрали 9500 евро от възрастна жена в Кърджали и ги оставили в кош за боклук в Русе

Двама хасковлии са задържани за телефонната измама, при която 82-годишна жена от Кърджали предаде 9500 евро на мним полицай, съобщиха от пресцентъра на полицията. Само ден след подаването на сигнала криминалисти от РУ-Кърджали установили 42-годишен мъж и 44-годишна жена, които по първоначални данни са пристигнали в града, за да приберат парите.

Измамата е извършена на 3 август. Около 18,50 часа първо на стационарния, а след това и на мобилния телефон на възрастната жена позвънил мъж, който се представил като г-н Петков, служител на МВР. Той я разпитал с каква сума разполага в дома си и я убедил, че трябва да предаде парите, за да помогне за разкриването на телефонни измамници.

На улица в близост до дома си 82-годишната жена оставила плик с 9500 евро. По първоначални данни парите били прибрани от 42-годишния хасковлия. Мъжът и 44-годишната жена задържали 300 евро от сумата за услугата, след което отпътували за Русе. Там, по указания на организаторите на измамата, оставили останалите пари в кош за боклук.

За случилото се в полицията било съобщено едва след като представител на семейството разбрал, че жената е предала парите. Криминалистите от РУ-Кърджали веднага започнали издирване на човека, който е взел плика.

По случая е образувано досъдебно производство за измама. Работата по установяването на останалите участници в схемата продължава.