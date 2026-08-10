Мъж простреля неволно 27-годишен, докато чистел ловната си пушка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

27-годишен жител на кирковското село Бенковски е бил ранен при неволен изстрел с ловно оръжие. Инцидентът станал около 7,20 часа на 8 август в двор на къща в селото.

35-годишен мъж почиствал законно притежаваното си ловно оръжие, когато произвел случаен изстрел и ранил 27-годишния в ръката.

Пострадалият веднага бил откаран в болницата в Златоград. След преглед е бил освободен.

Дежурна оперативна група от РУ-Кирково извършила оглед на мястото на инцидента. Оръжието е иззето, а по случая е образувано досъдебно производство.