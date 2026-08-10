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Мъж простреля неволно 27-годишен, докато чистел ловната си пушка

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Пострадалият бил откаран в болницата в Златоград. СНИМКА: Архив

27-годишен жител на кирковското село Бенковски е бил ранен при неволен изстрел с ловно оръжие. Инцидентът станал около 7,20 часа на 8 август в двор на къща в селото.

35-годишен мъж почиствал законно притежаваното си ловно оръжие, когато произвел случаен изстрел и ранил 27-годишния в ръката.

Пострадалият веднага бил откаран в болницата в Златоград. След преглед е бил освободен.

Дежурна оперативна група от РУ-Кирково извършила оглед на мястото на инцидента. Оръжието е иззето, а по случая е образувано досъдебно производство.

Пострадалият бил откаран в болницата в Златоград. СНИМКА: Архив

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