Взриви се завод за боеприпаси до Трявна (Обновена)

Районът е отцепен и ще бъде задействана системата BG-ALERT.

Кметът на Трявна призова хората да затварят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито

Силен взрив от военния завод в село Белица близо до Трявна се чу преди минути. Над района се носят огромни кълбета от дим.

"24 часа" успя да потвърди информацията.

Към мястото пътуват линейки и противопожарни автомобили.

По първоначални данни е имало трима в неизвестност, но те са открити и към момента няма данни за пострадали.

Потребители на Фейсбук споделиха в група за жители на Трявна, че са чути взривове от завода в с. Белица. Към поста има прикрепени и няколко снимки, на които се вижда гъст дим, издигащ се над хълм над селото.

Кметът на Община Трявна Денчо Минев публикува информация по повод взрива в завода за боеприпаси в село Белица. Той посочи, че Националната система BG - ALERT ще бъде активирана.

„Информирам всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. Ще бъде задействана Националната система BG - ALERT за опасност", написа във Facebook кметът на Трявна Денчо Минев.

„До установяване на точните причини за аварията, достъп до зоната не се допуска. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. В непрестанна връзка сме с органите на реда, областен управител на област Габрово. Към момента нямаме информация за жертви и пострадали. Районът е отцепен", пише още кметът на Трявна.

„Поради обгазяване и замърсяване на въздуха, призоваваме хората да затварят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Към мястото пътуват и екипи на РИОСВ - гр. Велико Търново за измерване качеството на въздуха", пише Минев.

Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни. Така вътрешният министър Иван Демерджиев коментира взрива от военния завод в село Белица.

"Има взрив, Възникнал е пожар. На място са отправени както пожарни коли, така и жандармерия. Евакуирани са работниците. До момента няма данни за пострадали. Продължаваме да действаме там с евакуация на близките населени места.

Създали сме организация да се ограничи пожара. Изясняваме и причините. Но това се е случило през деня в процес, в който е имало работници на място. Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни", обясни той.

От окръжната прокуратура в Габрово също съобщиха, че ръководят разследване по досъдебно във връзка с пожара.

Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 330, ал. 3 от НК. Започнато е с разпити на свидетели-очевидци. Районът на пожара е отцепен и след пълното му обезопасяване разследващите ще извършат оглед.

Предстои изискване на документацията, свързана със склада и съхраняваните в него материали. Причината за пожара и размера на причинените вреди ще бъдат уточнени чрез назначаване на необходимите експертизи.

На този етап няма данни за пострадали лица. Унищожена е само сграда и имущество, добавят оттам.

На място на инцидента се намира окръжният прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово Тихомир Петков. От там се координира работата на разследващите и се съгласуват действия със сформирания оперативен щаб.

Действията по разследването се извършват под ръководството на Окръжна прокуратура – Габрово. Допълнителна информация по случая ще бъде предоставена след извършване на огледа на местопроизшествието, добавят от прокуратурата.

Справка в Търговския регистър показва, че производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод ЕМКО. Тя функционира като част от военно-промишления комплекс на дружеството с дългогодишни традиции в областта на машиностроенето и отбранителната индустрия в региона на Трявна. Заводът е собственост на собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.

Според неговите твърдения и разследвания на българската прокуратура срещу живота му е имало опит за покушение с новичок - отровата на руските тайни служби, отнела живота на Алексей Скрипал.

4 взрива в оръжейни заводи у нас от последните 10 г. са свързани с отравянето на Емилиян Гебрев и експлозиите във военни складове от 2014 г. в Чехия, обяви през април 2021 г. тогавашният главният прокурор Иван Гешев.

През 2023 г. се взриви склад с боеприпаси до Карнобат. Оказа се, че е собственост на Гебрев и компанията му за търговия с оръжия "Емко".

За отравянето на Емилиян Гебрев, сина му и директора от "Емко" на 28 април 2015 г. са обвинени задочно трима руснаци - Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георги Горшков, които са офицери от ГРУ. Те са били в България и по време на взривовете в складовете на ВМЗ - Сопот, от 21 март и 14 април 2015 г. Освен тях още трима руски граждани са били у нас около датите на взривовете и опитите за отравяне на Гебрев, сина му и директора от ЕМКО. Затова от ДАНС и прокуратурата правят извод, че посещението им у нас е било с цел да се пресекат доставките на военна продукция за Грузия и Украйна, с които договори е имал Емилиян Гебрев. Те още не са обвинени за антидържавна дейност у нас, но се събират доказателства в тази посока. Освен това прокуратурата и ДАНС обменят информация с Чехия, където също стана ясно, че има руска намеса при взривовете на складове с боеприпаси на ЕМКО, които е трябвало да бъдат доставени до държавите, които са в конфликт с Русия.