Над 1,1 млн. контрабандни цигари са открити в панели на камион на „Лесово“

Митническите служители на ГКПП „Лесово" са задържали 1,14 млн. къса контрабандни цигари на стойност над 200 хил. евро. Тютюневите изделия са били укрити в алуминиеви изолационни панели, превозвани като част от групажна пратка от Турция за Франция, съобщиха на брифинг в Ямбол началникът на Митнически пункт „Лесово" Радостина Сачанова и окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

Товарният автомобил с българска регистрация е пристигнал на пункта на 7 август около 4:00 часа. При анализа на риска митнически инспектор е селектирал превозното средство за щателна проверка.

При рентгеновия контрол е установена различна плътност в част от т.нар. сандвич панели. След премахване на горния им слой е установено, че полиуретановата пяна е издълбана, а в образувалите се кухини са били поставени цигари.

Задържани са 57 000 кутии, или общо 1 140 000 къса цигари с турски акцизен бандерол. Стойността им е над 200 хил. евро, като предстои да бъде уточнена.

Пратката е била групажна и е включвала стоки от различни изпращачи и за различни получатели. Освен алуминиевите панели камионът е превозвал картонени чаши и булгур. Целият товар е бил предназначен за Франция и е преминавал транзитно през България.

По думите на Радостина Сачанова групажните пратки представляват повишен риск заради различните изпращачи и получатели. В конкретния случай цигарите са били укрити по сложен начин – изолационната пяна в панелите е била издълбавана, след което кухините са били запълвани с тютюневи изделия.

Това не е първият подобен случай на ГКПП „Лесово". В края на януари там са били задържани 711 хил. къса цигари, укрити в алуминиеви термопанели. Само през последните два месеца на пункта са задържани близо 4 млн. къса цигари, а в края на юни е установена друга пратка с около 2,3 млн. къса. От началото на годината задържаните количества на пункта надхвърлят 6 млн. къса.

Според Сачанова значителна част от контрабандата на акцизни стоки е насочена към Западна Европа заради разликата в цените. Като пример тя посочи Франция, където кутия цигари от същата марка струва около 13 евро, докато в Турция цената ѝ е приблизително 3 евро.

По случая е образувано досъдебно производство. Разпитани са свидетели, както и шофьорът на камиона и придружаващото го лице. Към момента двамата не са привлечени като обвиняеми и не са задържани. Предстои да бъде установено дали са знаели за превозването на контрабандния товар, пише БТА.

Българските разследващи органи очакват да потърсят съдействие от турските власти за изясняване на обстоятелствата около товаренето и опаковането на пратката, които са извършени на турска територия.

Разследването продължава.