Автомобил изгоря край Несебър, пламъците засегнаха още шест коли

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Автомобил е изгорял напълно при пожар в местността „Кокалу" край Несебър, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас. Пламъците са засегнали и шест паркирани в близост автомобила.

Сигналът за инцидента е подаден рано сутринта на 8 август в Районното управление на полицията в Несебър. По време на движение от арматурното табло на автомобила започнал да излиза дим.

31-годишният водач успял да спре автомобила, след което той и 33-годишният му спътник се отдалечили на безопасно разстояние.

На място е изпратен един противопожарен екип, който е потушил пожара. Автомобилът е изгорял напълно, а огънят е засегнал и шест паркирани наблизо коли, пише БТА.

Причините за възникването на пожара и размерът на нанесените щети се изясняват.