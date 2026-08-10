Автомобил изгоря край Несебър, пламъците засегнаха още шест коли

Автомобил е изгорял напълно при пожар в местността „Кокалу" край Несебър, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас. Пламъците са засегнали и шест паркирани в близост автомобила.
Сигналът за инцидента е подаден рано сутринта на 8 август в Районното управление на полицията в Несебър. По време на движение от арматурното табло на автомобила започнал да излиза дим.
31-годишният водач успял да спре автомобила, след което той и 33-годишният му спътник се отдалечили на безопасно разстояние.
На място е изпратен един противопожарен екип, който е потушил пожара. Автомобилът е изгорял напълно, а огънят е засегнал и шест паркирани наблизо коли, пише БТА.
Причините за възникването на пожара и размерът на нанесените щети се изясняват.