От 11 до 14 август ще се пръска срещу комари в Русенско

Наземни третирания срещу комари в община Русе ще се извършат в периода от 11 до 14 август от 20:30 до 00:00 ч. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На 11 август ще бъдат обработени териториите на Басарбово, Долапите, Средна кула, Долно Абланово, Семерджиево, а на 12 август – на Русе. За 13 август се планира да бъдат третирани площи в селата Червена вода, Николово, Тетово и Ново село, както и в кварталите ДЗС и „Образцов Чифлик". По график за 14 август се предвижда обработка на терени в Мартен, Сандрово, Просена, Хотанца, Бъзън и Ястребово.

При обработките ще се използват препаратите „Фовал" и „Цитрол", които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Те са с изпитана и потвърдена ефективност в урбанизираните територии и са с висока степен на безопасност за хора и животни.

Технологията на дезинсекция включва използването на агрегати, които разпръскват както топъл аерозол за димна обработка, така и студен аерозол, който е под формата на микроскопични капки и е почти невидим.

При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще се отложат за следващия подходящ работен ден.