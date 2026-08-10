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Община Русе кани гражданите на публично обсъждане на проекта на бюджет за 2026 г.

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Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2026 г. ще се проведе на 19 август /сряда/ от 17:30 ч. в зала „Свети Георги" в сградата на местната администрация /пл. „Свобода" 6/. На него местната общност ще има възможност да се запознае с проекта и да представи своите становища и предложения. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Предложения по проекта за общински бюджет могат да бъдат предоставяни и предварително – в Центъра за информационно обслужване на Община Русе или по имейл на [email protected], не по-късно от 13 август /четвъртък/.

Постъпилите по време на публичното обсъждане становища и предложения ще бъдат отразени в протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет.

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