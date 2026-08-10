Шофьор с 2,48 промила захапа ръката на полицай след катастрофа в Троян

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29-годишен шофьор с 2,48 промила алкохол е задържан в Троян след пътен инцидент и оказана съпротива на полицейски служители, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Катастрофата е станала на 9 август около 20:30 часа. При управление на лек автомобил мъжът е загубил контрол над превозното средство и е паднал в дере.

На място е пристигнал екип на Районното управление на МВР в Троян. При последвалата проверка водачът оказал съпротива на полицаите. Според информацията на МВР мъжът започнал да буйства и захапал ръката на един от служителите. Той е задържан незабавно.

При проверка с техническо средство е отчетена концентрация от 2,48 промила алкохол в издишания въздух, пише БТА.

По случая в Районното управление на МВР в Троян е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.