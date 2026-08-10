Петрова към украинската посланичка: Неприемливо е влизането във въздушното ни пространство без разрешение

По време на разговора си с посланика на Украйна у нас Олеся Илашчук външният ни министър Велислава Петрова изрази сериозната загриженост на българската страна и подчерта, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо.

Петрова се срещна с Илашчук във връзка с навлизането на дрон в българското въздушно пространство в района на Кардам. Първоначалният анализ показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка „Майя", използван от украинските въоръжени сили.

Срещата между двете продължи 30 минути, след което украинската посланичка си тръгна, без да говори пред медиите, които я чакаха пред сградата на МВнР.

България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. Министър Петрова заяви, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Беше подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

От своя страна посланикът изрази дълбока загриженост във връзка със случилото се и подчерта, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя потвърди готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая.

Във връзка с навлизането на дрона България поддържа контакт и с Румъния. Министър Велислава Петрова е информирала и външните министри на държавите членки на Европейския съюз за инцидента и за предприетите от страната ни действия. Предстои и обмен на последна информация по темата между съюзниците в НАТО в сряда.

България ще продължи последователно да защитава своя суверенитет и сигурността на българските граждани. Страната ни остава последователна и в позицията си, че прекратяването на военните действия и постигането на справедлив и устойчив мир чрез дипломатически усилия са от ключово значение за сигурността и стабилността в региона.

В 8,10 часа в събота дрон се взриви на метри от българо-румънската граница, в близост до Кардам и в непосредствена близост до компресорни станции на България и Румъния.

Заради падналия безпилотен апарат премиерът Румен Радев свика извънредно Съвета по сигурността към МС.

Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за това - какъв е дронът и каква е била неговата роля.