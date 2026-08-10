Остава в ареста мъжът, който нарочно блъсна полицейска кола в София

Остава в ареста 30-годишният мъж, който опита да избяга от проверка на полицията в София. Карайки бясно, той се опитал да изблъска патрулка, а след това се блъснал в нея.

По искане на Софийска районна прокуратура е той е задържан. По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". М.К. бе задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на съда се съгласи с искането и наложи на М.К. най-тежката мярка за неотклонение. Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

М.К. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 3 август около 21,40 часа на кръстовището на бул. „Брюксел" и ул. „Мими Балканска" в гр. София, е шофирал лек автомобил, марка „Порше", когато противозаконно пречил на орган на властта да изпълни служебните си задължения.

М.К. не се подчинил на подадените множество звукови и светлинни сигнали за спиране, подадени от полицейския автомобил, марка „Шкода". Обвиняемият продължил да управлява автомобила си с висока скорост, опитал се да изблъска полицейския автомобил, като впоследствие го засякъл и реализирал пътно-транспортно произшествие със същия. След това М.К. излязъл от автомобила си, побягнал и се укрил.