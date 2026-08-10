Двама катастрофираха край село Златия, забили се в дърво

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Двама младежи се забиха в крайпътно дърво край село Златия, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 9 август, около 04:50 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в района на село Златия. Установено е, че лек автомобил „Фиат", управляван от 18-годишен младеж, напуска пътното платно и се блъска в крайпътно дърво.

Водачът е с комоцио, а пътник в автомобила - на 18 години, е с фрактура на седмо ребро и съчетана травма. Двамата са настанени в болницата, без опасност за живота.