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Ваня Стефанова и шефа на КПК обсъдиха мерки за противодействие на корупцията

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Днес временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова проведе работна среща с председателя на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Пламен Тодоров в Съдебната палата. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.  

Основен акцент в разговора бе поставен във връзка с институционалното взаимодействие между Прокуратурата на Република България и новоучредената Комисия за противодействие на корупцията. Обсъдени бяха мерки за превенция и противодействие на корупцията при спазване на принципите за законност, обективност и безпристрастност, както и необходимостта от споразумение между двете институции.

Прокуратурата на Република България и Комисията за противодействие на корупцията ще продължат своевременно да обменят информация и да координират работата си при стриктно спазване на законовите им правомощия.

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