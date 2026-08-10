Дрон ли подпали завода на Гебрев, питат се местни заради проблемите му с руснаците

Запален камион е предизвикал взривовете в едно от халетата с боеприпаси на ЕМКО в село Белица, информира кметът на Трявна Денчо Минев. Инцидентът, заедно с дрона който се взриви в слънчогледите край Кардам в събота, станаха повод в габровските групи във фейсбук да се питат тревожно саботаж или инцидент е предизвикал поредните взривове в база на Емилиян Гебрев.

По информация на БНР камион-цистерна, превозващ гориво, е зареждал резервоари, при което е възникнало възпламеняване и са се взривили боеприпасите в един от складовете.

По думите на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев причините за инцидента все още се изясняват.

"Създали сме организация да се ограничи пожарът. Това се е случило през деня, в процес, в който е имало работници на място. Причините по-скоро са вътрешни", заяви Демерджиев.

Собственикът на експлодиралия завод от години има проблеми с руснаците и дори бе правен опит за отравянето му с "Новичок" като двойният агент Сергей Скрипал в Солсбъри, Англия.

Оръжейният търговец, синът му и негов служител са приети в болница в София през април 2015 г. след тежко състояние, дължащо се на отравяне с неидентифицирано към онзи момент вещество. Международни и български разследвания свързват случая с агенти на руското военно разузнаване ГРУ. Година по-рано руснаците унищожават два чешки правителствени склада за оръжия и боеприпаси във Врбетице, малък град в южната част на Моравия в Чехия.

4 взрива в оръжейни заводи у нас от последните 15 г. са свързани с отравянето на Емилиян Гебрев и експлозиите във военни складове от 2014 г. в Чехия, обяви през април 2021 г. тогавашният главният прокурор Иван Гешев.

Първият случай е от 12 ноември 2011 г. до село Ловни дол, когато бил взривен склад, собственост на търговското дружество на Емилиян Гебрев. Унищожено било огромно количество взривни вещества, предназначени за Министерство на отбраната в Грузия.

Вторият случай е от 2015 г. до село Иганово, при който бил взривен склад за готова продукция на ВМЗ "Сопот". Част от продукцията също била собственост на ЕМКО.

На 31 май 2015 г. сградата на бившия институт по специална техника в София, възникнал пожар, който бил предмет на разследване по друго досъдебно производство. При пожара изгарят веществените доказателства по делото за взривовете в складовете на ВМЗ "Сопот". Пожарът не бил възникнал в резултат на самозапалване.

Четвъртият случай е от 2020 г. до Мъглиж, когато бил взривен склад за детонатори и възпламенители на завод "Арсенал" в Казанлък.

През 2023 г. се взриви склад с боеприпаси до Карнобат. Оказа се, че е собственост на Гебрев и компанията му за търговия с оръжия ЕМКО.

В нощта между 24 и 25 юни в базата на ЕМКО в Карнобат избухна мощен пожар. Това бе втори пореден случай в този обект, след като пожар доведе до взривове на боеприпаси на 31 юли 2022 г..

Ден след взрива премиерът тогава Николай Денков възложи проверки и засилване на охраната на военните заводи в България. Гебрев обяви пред медиите, че подозира злоумишлени действия, тъй като в изгорялото складово помещение не е имало продукция, която може да се възпламени сама.

За отравянето на Емилиян Гебрев, сина му и директора от ЕМКО на 28 април 2015 г. са обвинени задочно трима руснаци - Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георги Горшков, които са офицери от ГРУ. Те са били в България и по време на взривовете в складовете на ВМЗ - Сопот, от 21 март и 14 април 2015 г. Освен тях още трима руски граждани са били у нас около датите на взривовете и опитите за отравяне на Гебрев, сина му и директора от ЕМКО. Затова от ДАНС и прокуратурата правят извод, че посещението им у нас е било с цел да се пресекат доставките на военна продукция за Грузия и Украйна, с които договори е имал Емилиян Гебрев. Те още не са обвинени за антидържавна дейност у нас, но се събират доказателства в тази посока. Освен това прокуратурата и ДАНС обменят информация с Чехия, където също стана ясно, че има руска намеса при взривовете на складове с боеприпаси на ЕМКО, които е трябвало да бъдат доставени до държавите, които са в конфликт с Русия.