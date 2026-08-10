Иван Демерджиев от Пловдив: Заловени са още хора с профили, свързани с агресия в социалните мрежи

Призова гражданите, които имат информация за педофили, да сигнализират в МВР

Поставили сме антидрон системи и всичко е направено, за да не се повтаря ситуацията от събота, коментира министърът за украинския дрон

Информацията, която се разпространява в социалните мрежи, ние я имахме в деня на престъплението и така стигнахме до извършителите.

Това заяви в Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с убийството на Георги Кузев от Кричим и разпространяваната информация в социалните мрежи. Но не потвърди дали снимките на чатове, за които се твърди, че са между убития и едно от задържаните деца, са реални или направени с изкуствен интелект. Министърът дойде в града, за да открие новата токсикохимична лаборатория на полицията.

По думите му МВР работи активно по случаите на онлайн агресия, като в действията са включени служители на ГДБОП, както и на дирекция "Киберпрестъпност". Демерджиев апелира всеки родител да погледне детето си вкъщи и да участва във възпитанието му. "Такава агресия с нищо не е оправдана", заяви министърът. И допълни, че са задържани и други хора, свързани с подобни профили на агресия.

"Мога да ви уверя, че работим, за да се следят такива агресии в социалните мрежи", посочи Демерджиев. Той подчерта, че от привидно невинни намеци в интернет, може да се стигне до действия, които са напълно недопустими.

Демерджиев заяви, че отговорността не може да бъде прехвърлена единствено на полицията. "МВР няма как да замести образованието и семейното възпитание", каза той и призова гражданите, които разполагат с информация за педофили, да я подават на МВР.

Министърът коментира и взрива, станал преди часове в завода за боеприпаси в Трявна. "Създали сме организация, за да се загаси пожарът", заяви той. По първоначална информация причините за инцидента по-скоро са вътрешни. "Започна евакуация на хората в района и пожарът ще бъде локализиран", каза Демерджиев.

За дронът, който падна в събота, министърът обясни, че той не е бил боен. "Ползваме ресурсите на нашите партньори, за да установим всичко", каза той.

По думите му вече са предприети мерки за предотвратяване на подобни случаи. "Поставили сме антидрон системи и всичко е направено, за да не се повтаря това", заяви министърът.

Той отправи критика към политиците, които най-активно задават въпроси по темата. "Тези, които са най-гласовити и питат какво се случва, точно те не подсигуриха тези дрон системи", каза Демерджиев.

И посочи, че в момента се работи за изграждането на по-сериозен капацитет за противодействие на дронове. "Моите амбиции и тези на МВР са ние да имаме много на брой антидрон системи. В момента ситуацията е далеч от това", заяви той.

"Ще направим всичко възможно до следващите месеци България да има много антидрон системи", каза още Демерджиев. По думите му се водят разговори и с американски партньори за възможност страната ни да получи действащи системи.