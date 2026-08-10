Апаратите за кръвни проби за наркотици на шофьори в новата лаборатория в Пловдив с точност на 100%

Досега проби се изследваха само в София, вече ще става много по-бързо
Апаратите са много чувствителни и точни, а достоверността е на 100%.
Това заявиха лаборантите от Научноизследователския институт на МВР и ВМА Мария Чакърова и Светлана Миткова, които ще работят в новата лаборатория за химичен анализ в Пловдив. Днес тя беше открита от вътрешния министър Иван Демерджиев и се намира в сградата на Второ районно управление.
Новата лаборатория ще изследва кръвните и уринните проби на шофьори, дали положителен резултат за употреба на наркотични вещества. Досега подобни изследвания са извършвани единствено във Военномедицинска академия в София, и вече пробите ще могат да се обработват по-бързо.
"Те пристигат, след което се приемат в научната зала, където се анализират наркотиците и се започва пробата", обясни Здравко Лазаров, началник на сектор в базова научна лаборатория. След това се извършва анализ, който установява какви наркотични вещества има в кръвта или урината.
Пробите първоначално ще се съхраняват в специални хладилници, след което ще бъдат подложени на изследване. Основният апарат се намира в първата зала на лабораторията и именно чрез него ще се извършва окончателното установяване на наличието на наркотични вещества.
В лабораторията могат да бъдат установени различни видове наркотични вещества. Срокът за изследването зависи от резултата и броя на установените вещества. При наличие на един наркотик анализът може да отнеме между 3 и 7 дни, докато при повече вещества са необходими до 2 седмици. Причината е, че за всяко вещество се прилага различна методика. "Когато са повече наркотиците, това ще изисква повече време", обясниха лабораторните специалисти.
Капацитетът на новата лаборатория в началото ще бъде до пет проби седмично. В нея първоначално ще работят двама души, като впоследствие се предвижда да бъдат назначени и допълнителни служители.