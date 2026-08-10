Масова смърт на щъркели край Габрово, проверяват версия за токов удар

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Над 20 бели щъркела са открити мъртви в района на Габрово, като всички са намерени под един и същи електрически стълб. Пет от птиците ще бъдат изследвани, за да се установи причината за смъртта и да се провери версията за токов удар.

Това съобщи д-р Руско Петров, управител на направление „Научно-образователна и природозащитна дейност" в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани".

До сигнала се стигнало след съобщения за повишена смъртност на щъркели в района на депото край Габрово. Екип на Спасителния център извършил проверка на място и взел пет по-свежи трупа за ветеринарно-медицинска експертиза.

Резултатите ще бъдат предоставени на компетентните институции, включително на Община Габрово. При потвърждение на причината се очаква да бъде предприета процедура за обезопасяване на рисковия участък от електрическата мрежа.

По думите на д-р Петров стълбовете се използват от мигриращите щъркели като места за почивка. Откритите птици са млади и в момента са в период на миграция към южните части на континента.

Случаите на загинали птици от токов удар не са изолирано явление в България. Природозащитни организации от години сигнализират за опасни електрически стълбове, които могат да доведат до смърт на щъркели и други защитени видове. При кацане птиците могат да осъществят контакт между части под напрежение и заземени елементи на стълба.

Според Спасителния център през последните години са обезопасени редица рискови участъци от електропреносната и електроразпределителната мрежа. Въпреки това продължават да постъпват сигнали за загинали птици.

Проблемът не засяга само щъркелите. При проверки на рискови места са откривани и други защитени видове, сред които мишелови, морски и царски орли, керкенези и осояди.

Междувременно в Спасителния център е постъпил сигнал за още две мъртви птици в района на Габрово. Той също ще бъде предаден на компетентните институции с цел да бъдат предприети мерки за обезопасяване на конкретния участък, пише БТА.

Окончателното заключение за причината за смъртта на петте изследвани щъркела ще бъде направено след приключването на ветеринарно-медицинската експертиза.