Протест в защита на кмета на Горна Оряховица се провежда пред съда във Велико Търново

Граждани се събраха пред Административния съд във Велико Търново в подкрепа на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. Протестът е организиран в социалните мрежи и е предварително заявен пред полицията и общината.

Участниците настояват да бъде зачетена волята на избирателите и пълномощията на Рашков да не бъдат прекратявани. Те издигнаха плакати с послания като „Кметът е наш! Оставете го да работи!", „Искаме си кмета!" и „Не подменяйте волята на хората!".

Организаторите заявиха, че близо 5700 граждани са се подписали в подкрепа на Рашков. Според тях извършените проверки са показали, че община Горна Оряховица не е претърпяла финансови щети и кметът не е получил лични облаги.

До протеста се стигна след спор около предсрочното прекратяване на мандата на кмета. Сметната палата е сезирала Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица за предприемане на действия по отстраняването на Рашков, след като две съдебни инстанции са потвърдили решение за наличие на конфликт на интереси.

На 31 юли Общинската избирателна комисия е отхвърлила предложението за предсрочно прекратяване на пълномощията му. Решението е обжалвано от местната структура на ГЕРБ пред Административния съд във Велико Търново.

Поддръжници на Рашков организираха протест и на 29 юли. Тогава кметовете на девет съседни общини също изразиха подкрепа за него с декларация, пише БТА.

Междувременно самият Рашков заяви, че след встъпването си в длъжност срещу него се води „политическа война" и че се прави опит да бъде подменен вотът на избирателите.