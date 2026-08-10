Почина международният редактор Диана Узунова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 76 години, след кратко боледуване, почина Диана Узунова, дългогодишен международен редактор в програма "Хоризонт" на Българското национално радио и редактор на редица обзорни предавания, сред които "Събота 150" и "Неделя 150".

Диана Узунова е завършила Немската езикова гимназия в София и първия профил "Радио" във Факултета по журналистика на Софийския университет.

Сред подписалите съболезнователния адрес са известни нейни колеги, сред които Валери Тодоров, Еди Емирян, Мартин Минков, както и нейни състуденти от випуска - Явор Цаков, проф. Лили Райчева, Костадин Филипов и други.

Опелото ще се извърши на 12 август, сряда, от 11.30 часа в църквата на Централните софийски гробища в Орландовци, съобщиха от БНР.