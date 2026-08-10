ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролният разлив край Оман се разпростря

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23363816 www.24chasa.bg

Почина международният редактор Диана Узунова

18416
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

На 76 години, след кратко боледуване, почина Диана Узунова, дългогодишен международен редактор в програма "Хоризонт" на Българското национално радио и редактор на редица обзорни предавания, сред които "Събота 150" и "Неделя 150".

Диана Узунова е завършила Немската езикова гимназия в София и първия профил "Радио" във Факултета по журналистика на Софийския университет.

Сред подписалите съболезнователния адрес са известни нейни колеги, сред които Валери Тодоров, Еди Емирян, Мартин Минков, както и нейни състуденти от випуска - Явор Цаков, проф. Лили Райчева, Костадин Филипов и други.

Опелото ще се извърши на 12 август, сряда, от 11.30 часа в църквата на Централните софийски гробища в Орландовци, съобщиха от БНР. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират