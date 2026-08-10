Вижте снимки на дрона, паднал край Кардам

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Министерството на отбраната пусна снимки на дрона, който се взриви край Кардам на метри от Трансбалканския газопровод в събота.

Това е първи случай, в който на българска територия се самовзривява чужд дрон. Дронът, който се взриви край Кардам в събота СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

В събота по обед премиерът Румен Радев свика спешно Съвета по сигурността към Министерския съвет. Дронът, който се взриви край Кардам в събота СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Дронът е навлязъл във въздушното пространство на България през границата с Румъния. На 1000 м от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод и се е взривил на 100 м навътре в българска територия. На 200 м от бившия ГКПП между България и Румъния на Кардам, обяви Радев.

Компресорната станция "Кардам" е ключова за преноса на газ между България и Румъния през точката Кардам–Негру Вода. 9,4 млн. куб. м природен газ на ден се транспортират в момента по Трансбалканския газопровод от юг - Гърция и Турция, към Румъния, а оттам към Молдова и Украйна.

Радев призна, че дронът не е засечен нито над румънското, нито над българското въздушно пространство, нито от Комбинирания център за въздушни операции (CAOC) в Торехон, Испания, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа.

Властта обясни пропуска с малокалибрения вид дрон, който радиолокаторите го пропускат ако лети на ниска височина.

Най-вероятната версия е дронът да е хакнат. Другата е това да е операция на Русия под фалшив флаг. Третата версия е, че не е имало взрив, а само се е разбил, защото намерили доста части и нямало кратер.

Падналият край Кардам безпилотен летателен апарат е бил примамка, тип "Майя", обясни началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Експерти обясняват, че военният дрон примамка "Майя" е специализиран безпилотен летателен апарат, разработен да симулира радарната сигнатура на по-големи ударни дронове, принуждавайки противниците да хабят скъпи ракети за противовъздушна отбрана. Отличава се с лека аеродинамична структура с фиксирано крило или делта-крило.

По размер е значително по-малък от стандартния ударен дрон Shahed-136, но достатъчно голям, за да отразява ефективно радарните вълни.

Оперативният му обхват е между 150 км и 500 км и може да остане във въздуха от 2 до 4 часа.

Може да лети със скорост от около 120–130 км/ч на височини от 500 метра до над 3000 метра.

Основната му задача е да действа като фалшива цел без взривни вещества, но съвременните платформи примамки все по-често се модифицират в хибридни "камикадзе" или разузнавателни единици. В зависимост от конкретната конфигурация, те могат да бъдат оборудвани с бойна глава с тегло до 15 кг.

Началникът на отбраната подчерта, че за засичане на малките безпилотни апарати са необходими специализирани радари, но дори при тях дистанцията на откриване е около 4-5 километра. Ефремов е разговарял и с румънския си колега, който го е уверил, че апаратът не е могъл да бъде засечен.

Външният ни министър Велислава Петрова днес се срещна с посланика на Украйна у нас.

По време на разговора им Петрова изрази сериозната загриженост на българската страна и подчерта, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо.

От своя страна посланикът изрази дълбока загриженост във връзка със случилото се и подчерта, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя потвърди готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни днес, че той не е бил боен.

"Ползваме ресурсите на нашите партньори, за да установим всичко", каза той.