Украинското посолство: Армията ни не е насочвала дронове към България, трябва бърз мир

Силите на отбраната на Украйна не са насочвали безпилотни летателни апарати към България нито в посока на която и да е страна партньор. Възможно най-бързото прекратяване на войната е от критично значение за гарантиране на сигурността в региона.

Това е заявила посланикът на Украйна у нас Олеся Илашчук по време на днешната си среща с външния министър Велислава Петрова. Тя бе инициирана от Външното ни министерство след като дрон падна около Кардам на 8 август.

Освен това Илашчук бе категорична, че украинската страна остава напълно отворена за сътрудничество в провеждането на разследване. И заяви, че основната причина за инцидента е продължаващата война на Русия срещу Украйна. Като пряка заплаха и за съседните на Украйна страни посланикът посочи и това, че Русия "все по-ожесточено обстрелва мирното население и гражданската инфраструктура в Украйна".

Пред външният министър украинският посланик бе категорична, че Украйна разчита на засилване на усилията на международната общност с цел да се принуди Кремъл да сключи мир.

Бе договорено и продължаване на тясна координация в рамките на разследването на причините за инцидента, заявяват от украинското посолство във фейсбук.

По време на разговора си с посланика на Украйна Олеся Илашчук външният ни министър Велислава Петрова изрази сериозната загриженост на българската страна и подчерта, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо. Освен това страната ни е поискала от Украйна предоставянето на цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая.

Във връзка с навлизането на дрона България поддържа контакт и с Румъния. Министър Велислава Петрова е информирала и външните министри на държавите членки на Европейския съюз за инцидента и за предприетите от страната ни действия. Предстои и обмен на последна информация по темата между съюзниците в НАТО в сряда.

В събота на брифинг в Министерския съвет премиерът Румен Радев обяви, че дрон е навлязъл във въздушно ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Инцидентът е станал в 8,10 ч сутринта на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Дронът, който се взриви край Кардам в събота СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

От Министерството на отбраната съобщиха, че според първоначален анализ на останките най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя". Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили, посочиха от министерството и добавиха, че към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен.

„Можем да потвърдим с увереност, че украинската армия не е насочвала умишлено никакъв летателен апарат към България", категоричен бе говорителят на украинското министерство на външните работи Георгий Тихи във връзка с инцидента.

По-рано днес военният министър Димитър Стоянов заяви, че в момента се изследват частите, които са намерени от дрона, вкл. се прави опит да се извлече информация за траекторията на самия полет. Голяма част от елементите на управленската платка е повредена. Открит е и GPS модулът на дрона, но според Стоянов той не е защитен по никакъв начин и по него не могат да се открият летателните координати. Дронът е с дървена конструкция, единствената метална част е двигателят, съобщи още той. От министерството на отбраната очакват днес отговор от украинската страна дали дронът е излетял от тяхна територия.

Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за това - какъв е дронът и каква е била неговата роля.