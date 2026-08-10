Фалшива реклама на лекарство използва лика и името на ловчанския митрополит Гавриил

Ловчанската света митрополия предупреди за разпространяван в социалните мрежи видеоклип, в който чрез изкуствен интелект са манипулирани образът и гласът на Ловчанския митрополит Гавриил.

От канцеларията на митрополията заявяват, че митрополит Гавриил никога не е рекламирал медикаменти, лечебни средства, стоки или услуги в медиите и социалните мрежи. Според съобщението видеото съдържа изцяло фалшифицирано послание, което няма отношение към православната духовност и учението на Българската православна църква.

От митрополията призовават гражданите да не се доверяват на подобни манипулации и да не предприемат действия въз основа на информацията във видеоклипа. Случаят е предаден на компетентните органи с искане съдържанието да бъде премахнато от интернет.

Това не е първият случай, при който образът на митрополит Гавриил е използван за фалшива реклама. През юни 2024 г. Ловчанската митрополия също съобщи за видеоматериали, създадени с изкуствен интелект, които представяли архиерея като рекламиращ лекарствен продукт. Тогава митрополит Гавриил заяви, че не е рекламирал никакво лекарство, пише БТА.

Подобни измами с използване на образа, гласа и името на публични личности се разпространяват все по-често онлайн. При тях технологията за създаване на т.нар. „дийпфейк" съдържание може да бъде използвана за представяне на човек като участник в реклама или изказване, което в действителност никога не е правил.

В настоящия случай от Ловчанската митрополия подчертават, че видеото с митрополит Гавриил не е автентично и не представлява негова позиция.