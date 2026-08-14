ЕЛДОМИНВЕСТ и сдружение „Аз вярвам и помагам“ поставят началото на съвместната дарителска кампания „Уред с кауза“. Инициатива обединява бизнеса, потребителите и обществото в подкрепа на обща кауза – по-добро бъдеще за децата на България.

През 2026 г. ЕЛДОМИНВЕСТ отбелязва своята 39-годишнина, а числото 39 се превръща в символ на инициативата. По повод годишнината компанията включва 39 000 уреда в кампанията, превръщайки своя празник във възможност да направи добро заедно със своите партньори и клиенти.

Уреди, включени в кампанията

всички бойлери ЕЛДОМ 80 литра

малки готварски печки ЕЛДОМ

фурни ЕЛДОМ

Кампанията стартира на 15 август 2026 г. – дата, избрана неслучайно. Това е празникът на Варна – града, в който са създадени както ЕЛДОМИНВЕСТ, така и сдружение „Аз вярвам и помагам“. Оттук започва историята на партньорство, основано на стремежа да се създава стойност не само чрез качествени продукти, но и чрез обществено значими инициативи.

На същия ден православната църква отбелязва Успение Богородично – един от най-светлите християнски празници, символ на милосърдието, надеждата, състраданието и грижата за ближния. Именно тези ценности стоят в основата на кампанията.

Вярваме, че когато добротата, съпричастността и общността се обединят, могат да променят човешки съдби. Затова „Уред с кауза“ е много повече от дарителска инициатива – това е обща мисия в подкрепа на децата на България и покана към всеки да стане част от нея.

Сдружение "Аз вярвам и помагам" е основано през 2015 г. в град Варна. От създаването си до средата на 2026 г. чрез него са дарени общо над 30 чисто нови детски линейки, кувьози, мобилни пунктове за кръводаряване, различни медицински апаратури и оборудване - в помощ на милиони бебета, деца и възрастни в България.

Благодарим ви, че сте част от нашата история вече 39 години. С вас доброто стига по-далеч.

Повече информация ще откриете тук.

Екипът на ЕЛДОМИНВЕСТ