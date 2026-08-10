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Почина лъвът Славчо - един от символите на Софийския зоопарк

Даринка Илиева

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Лъвът Славчо беше сред любимците на децата. СНИМКА: ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА - СОФИЯ

С голяма тъга ви съобщаваме, че на преклонна за своя вид възраст от над 20 години си отиде лъвът Славчо. Неговата харизма и величие, съчетани с кроткия му нрав, ще оставят ярък спомен в сърцата на всички, които го обичахме! Това съобщават от Софийската зоологическа градина в страницата си във фейсбук.

В интервю за "24 часа" през миналата година директорът на Софийската зоологическа градина Добромир Бориславов разказа, че "лъвът Славчо излезе в пенсия, защото в последните 3 г. има дисково разместване - протрузия, която го измъчи много. Решихме да не го оперираме, защото възстановяването е много сложно, а няма гаранция за подобрение и не искахме да рискуваме. Поддържаме го с обезболяващи, но състоянието му се влоши, защото направи резистентност към лекарствата".

Тогава той обясни, че състоянието му е на периоди - има подобряване и влошаване, в зависимост от фактори като време, климат и др.

"Заради тези проблеми Славчо загуби мускулна маса и понеже е доста стар, го преместихме на място, на което няма да бъде наблюдаван от посетители и лечението му ще може да продължи на спокойствие. Ако състоянието му се подобри, децата ще може отново да му се радват", обясни тогава Бориславов.

Лъвът Славчо беше сред любимците на децата. СНИМКА: ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА - СОФИЯ

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