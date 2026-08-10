Почина лъвът Славчо - един от символите на Софийския зоопарк

С голяма тъга ви съобщаваме, че на преклонна за своя вид възраст от над 20 години си отиде лъвът Славчо. Неговата харизма и величие, съчетани с кроткия му нрав, ще оставят ярък спомен в сърцата на всички, които го обичахме! Това съобщават от Софийската зоологическа градина в страницата си във фейсбук.

В интервю за "24 часа" през миналата година директорът на Софийската зоологическа градина Добромир Бориславов разказа, че "лъвът Славчо излезе в пенсия, защото в последните 3 г. има дисково разместване - протрузия, която го измъчи много. Решихме да не го оперираме, защото възстановяването е много сложно, а няма гаранция за подобрение и не искахме да рискуваме. Поддържаме го с обезболяващи, но състоянието му се влоши, защото направи резистентност към лекарствата".

Тогава той обясни, че състоянието му е на периоди - има подобряване и влошаване, в зависимост от фактори като време, климат и др.

"Заради тези проблеми Славчо загуби мускулна маса и понеже е доста стар, го преместихме на място, на което няма да бъде наблюдаван от посетители и лечението му ще може да продължи на спокойствие. Ако състоянието му се подобри, децата ще може отново да му се радват", обясни тогава Бориславов.