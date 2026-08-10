Водоноски ще снабдяват Свиленград и две села заради манган във водата

Завишени стойности на манган в питейната вода са установени в Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, съобщи Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково.

До 15 септември или до приключване на подмяната на водопроводите в района трите населени места ще бъдат снабдявани с питейна вода чрез водоноски. В Свиленград те са разположени пред сградата на ВиК и в квартал „Простор".

По данни на „ВиК" – Хасково повишените стойности са свързани с множеството аварии през последните седмици и с извършваната подмяна на водопроводи в Свиленград. При ремонтните дейности водоподаването в различни участъци се прекъсва и възстановява.

Учестеният мониторинг на ВиК е показал концентрация на манган до 150 микрограма на литър в някои райони на Свиленград на 1 юли и до 121 микрограма на литър на 27 юли. При проверка на РЗИ от 24 юни са отчетени стойности, близки до здравноосноваващата се граница от 80 микрограма на литър в няколко пункта в града, докато в Генералово и Капитан Андреево те са били по-ниски.

Според РЗИ, позоваваща се на експертно становище на Националния център по обществено здраве и анализи, приемът на манган чрез питейната вода трябва да бъде ограничен максимално, особено през критичните периоди от развитието на нервната система. За кърмачета на изкуствено хранене и малки деца се препоръчва използването на вода със стандартни показатели или подходяща бутилирана вода.

Проблемът с повишеното съдържание на манган в района не е нов. През март 2024 г. Общинският съвет в Свиленград даде съгласие за изработването на проект за пречиствателна станция за питейна вода. За съоръжението бяха определени около 13 декара общинска земя в местността Дюнлюка, в района на помпена станция „Лъв чешма". Общината посочи тогава, че изграждането на станцията има за цел да реши дългогодишния проблем с високите нива на манган във водата, пише БТА.

Настоящите мерки са свързани с осигуряването на алтернативен източник на питейна вода, докато продължават ремонтните дейности по водопроводната мрежа.