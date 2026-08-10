Пожар горя в Хисарско, 9 екипа и булдозер потушаваха пламъците (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В "Столипиново" са изгорели две постройки, пламъци е имало и в Костиево и Ягодово

Сухи треви са горели в хисарското село Мало Крушево, а 9 екипа на пожарната и булдозерът на Сектор "Специализирани оперативни дейности" са се борели с пламъците, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив. Над населеното място пламъците са достигнали до боровата гора в близост. Покривът на къща в Скутаре е горял вчера през нощта

В помощ на професионалните огнеборци са се включили доброволците от Доброволно Формирование Хисаря, Национален отряд за реакция при бедствия - Пловдив и Доброволно формирование "Пловдив 112".

В квартал "Столипиново" са изгорели две постройки, но няма пострадали хора. 6 екипа пожарникари са предотвратили опасността за други жилищни сгради.

В пловдивското село Костиево почти по същото време пожарникари са гасили горящи сухи треви. В село Ягодово е получен сигнал за пожар на сметището. Задимяване е имало в обект на охранителна фирма в Пловдив.