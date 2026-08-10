Временна организация на движението се въвежда на 11 август по бул. „Съединение" в Русе

Във връзка с приключването на ремонтните дейности по тротоарната настилка на бул. „Съединение" и необходимостта от поддържане на дървесната растителност в района, утре, 11 август, ще бъдат предприети мерки за цялостното привеждане на пространството по бул. „Съединение" в безопасен и завършен вид, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Това налага от 8 до 16 часа да бъдат затворени за движение две от четирите платна на булевард „Съединение" в посока Пантеона на възрожденците в участъка от ул. „Майор Атанас Узунов" до ул. „Зайчар". През това време ще бъде извършена резитба на 4 предварително определени като рискови дървета, ще бъде премахнат и стволът на вече отрязано дърво в района.

В участъка на бул. „Съединение" по протежение на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак" предстои да бъде довършена започнатата вече резитба на едно дърво и да бъде премахнат остатъчният ствол на друго отрязано дърво.

Останалите три дървета се намират по бул. „Съединение" в близост до бл. „Панайот Хитов". Предвид състоянието им са планирани действия за обезопасяване на участъка. Едно от трите дървета е оценено като най-рисковото на терена, поради което се предвижда неговото премахване, за да се предотврати потенциална опасност за граждани, автомобили, прилежаща инфраструктура и имущество. До другите две рискови дървета предварително са изградени удължени клоцове, където зелената растителност може да бъде възстановена при следващия залесителен сезон.

Мерките са насочени към ограничаване риска за гражданите и инфраструктурата, като на местата на всички премахнати дървета е предвидено компенсаторно залесяване с подходяща нова растителност. Засаждането ще бъде извършено в подходящия за това залесителен сезон, при съобразяване с конкретните условия на местата и необходимостта от устойчиво развитие на новозасадената растителност. По този начин ще бъде осигурено възстановяване на зелената система в участъка и запазване на зелената инфраструктура по бул. „Съединение".