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100-годишен юбилей отбеляза Мита Георгиева от Генерал Тошево

Дияна Райнова

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100-годишен юбилей отбеляза в понеделник Мита Д. Георгиева от Генерал Тошево

100-годишен юбилей отбеляза в понеделник Мита Д. Георгиева от Генерал Тошево. Тя е вторият жител на общината, който през 2026 година достига този достоен житейски юбилей. През годините местната управа е създала традиция да отдава уважение на своите столетници.

По този повод до дома на Мита Георгиева бяха изпратени подаръци от името на кмета на община Генерал Тошево Валентин Димитров. Сред тях са кошница с хранителни продукти, парична сума и поздравителен адрес с пожелания за здраве и спокойни дни. Поради здравословното състояние на рожденичката тази година не беше възможно кметът лично да я посети.

Баба Мита е родена на 10 август 1926 година в село Чамурла, тогава на територията на Румъния. По-късно семейството ѝ се преселва в село Къпиново. Омъжва се за Георги В. Георгиев и създава голямо семейство. Има трима синове, петима внуци, осем правнуци и четирима праправнуци.

Голяма част от трудовия си път тя прекарва в пилчарниците в Генерал Тошево. Работи до 1974 година, когато след ампутация на левия крак е принудена да прекрати трудовата си дейност.
„Всяка среща с хора, достигнали вековна възраст, е повод за уважение към техния житейски път и към поколенията, които са изградили днешния облик на общината", казват оттам.

100-годишен юбилей отбеляза в понеделник Мита Д. Георгиева от Генерал Тошево

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