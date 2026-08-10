"ЕМКО" с позиция за взрива в завода им: Изключено е да е човешка грешка

Причините за инцидента се изясняват съвместно с компетентните власти. Изключва се човешка грешка. Това заявиха от компанията "ЕМКО" ООД в своя позиция относно взрива и пожара в техен склад за боеприпаси във военния завод край тревненското село Белица.

От компанията припомнят за други инциденти, "разследванията за които си седят в задънена улица" и бяха квалифицирани от тях като "диверсии".

Ето какво гласи цялата позиция на "ЕМКО":

На 10 Август 2026 г. около 10:30 часа, в складова база на компанията „ЕМКО" ООД, в района на град Трявна, възникна инцидент. Няма пострадали, няма засегнат горски фонд, няма замърсяване на околната среда, както и чужда собственост. Причините за инцидента се изясняват съвместно с компетентните власти. Изключва се човешка грешка.

Използваме случая да напомним за подобни инциденти в складови обекти на компанията през 2011 г., 2022 г., 2023 г. Подобни бяха инцидентите през изминалите петнайсетина години и при други производители на отбранителна продукция, в това число "ВМЗ Сопот", през пролетта на 2015 година. Разследванията на тези инциденти и до днес са в задънена улица, въпреки всички наши призиви за резултат.

Запален камион е предизвикал взривовете в едно от халетата с боеприпаси на "ЕМКО" в село Белица, информира кметът на Трявна Денчо Минев.

По информация на БНР камион-цистерна, превозващ гориво, е зареждал резервоари, при което е възникнало възпламеняване и са се взривили боеприпасите в един от складовете.

Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че причините за инцидента по-скоро са вътрешни и все още се изясняват. Бе активирана Националната система BG - ALERT.

"Имало е техническа причина за взрива. Не от външна намеса", информира кметът на Трявна Денчо Минев.

Справка в Търговския регистър показва, че производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод ЕМКО. Тя функционира като част от военно-промишления комплекс на дружеството с дългогодишни традиции в областта на машиностроенето и отбранителната индустрия в региона на Трявна. Заводът е собственост на собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.

Според неговите твърдения и разследвания на българската прокуратура срещу живота му е имало опит за покушение с новичок - отровата на руските тайни служби, отнела живота на Алексей Скрипал.

4 взрива в оръжейни заводи у нас от последните 10 г. са свързани с отравянето на Емилиян Гебрев и експлозиите във военни складове от 2014 г. в Чехия, обяви през април 2021 г. тогавашният главният прокурор Иван Гешев.

През 2023 г. се взриви склад с боеприпаси до Карнобат. Оказа се, че е собственост на Гебрев и компанията му за търговия с оръжия "Емко".

За отравянето на Емилиян Гебрев, сина му и директора от "Емко" на 28 април 2015 г. са обвинени задочно трима руснаци - Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георги Горшков, които са офицери от ГРУ. Те са били в България и по време на взривовете в складовете на ВМЗ - Сопот, от 21 март и 14 април 2015 г. Освен тях още трима руски граждани са били у нас около датите на взривовете и опитите за отравяне на Гебрев, сина му и директора от ЕМКО. Затова от ДАНС и прокуратурата правят извод, че посещението им у нас е било с цел да се пресекат доставките на военна продукция за Грузия и Украйна, с които договори е имал Емилиян Гебрев. Те още не са обвинени за антидържавна дейност у нас, но се събират доказателства в тази посока. Освен това прокуратурата и ДАНС обменят информация с Чехия, където също стана ясно, че има руска намеса при взривовете на складове с боеприпаси на ЕМКО, които е трябвало да бъдат доставени до държавите, които са в конфликт с Русия.