Намериха ръчна граната в Дунав край Силистра

Ръчна граната е открита под водата край брега на Дунав при Силистра. Тя е забелязана от рибари заради ниското ниво на реката. Очаква се на място да пристигнат военни специалисти от Шумен, които да обезвредят устройството. Районът се охранява от Гранична полиция.

Районът е обезопасен и се охранява от служители на Гранична полиция. Очаква се на място да пристигнат военни специалисти от Шумен, които да установят вида на боеприпаса и да го обезвредят, съобщава БНР.

На този етап предположенията са, че става дума за учебна граната. Сред рибарите обаче има и хипотеза, че устройството може да е било използвано за риболов.