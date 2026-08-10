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Намериха ръчна граната в Дунав край Силистра

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Рекорден спад на нивото на Дунав СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Ръчна граната е открита под водата край брега на Дунав при Силистра. Тя е забелязана от рибари заради ниското ниво на реката. Очаква се на място да пристигнат военни специалисти от Шумен, които да обезвредят устройството. Районът се охранява от Гранична полиция.

Районът е обезопасен и се охранява от служители на Гранична полиция. Очаква се на място да пристигнат военни специалисти от Шумен, които да установят вида на боеприпаса и да го обезвредят, съобщава БНР. 

На този етап предположенията са, че става дума за учебна граната. Сред рибарите обаче има и хипотеза, че устройството може да е било използвано за риболов.

Рекорден спад на нивото на Дунав СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

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