Кметът на Велико Търново: Няма опасност за махалите в района на село Вонеща вода (Снимки)

Пред "ЕМКО" гъмжи от полиция и жандармерия. Не се вижда дим, не се чуват експлозии

Към момента няма опасност за махалите в района на великотърновското село Вонеща вода. Това написа във фейсбук кметът на Велико Търново Даниел Панов относно инцидента днес, при който се чу силен взрив от военния завод в село Белица близо до Трявна.

"Разговарях с министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов във връзка с взривовете в част от складовете за боеприпаси в село Белица, община Трявна. Уверението е, че държавата е взела необходимите мерки и е създала организация", добави той. СНИМКА: Дима Максимова

"Към района на инцидента са изпратени екипи на пожарната и от област Велико Търново, както и екипи на РИОСВ - В. Търново, за измерване на качеството на въздуха", написа още Панов.

"В постоянна комуникация съм с директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Красимир Кръстев, кмета на Трявна Денчо Минев, с областния управител на Габрово. При необходимост сме в готовност да помогнем и с тежка техника за изграждане на просеки", завърши градоначалникът. СНИМКА: Дима Максимова

Междувременно пред "ЕМКО" гъмжи от полиция и жандармерия. Не се вижда дим, не се чуват експлозии, нито щети в отцепения периметър.

По-рано кметът на Трявна Денчо Минев заяви, че е имало е техническа причина за взрива. Добави, че не е от външна намеса. СНИМКА: Дима Максимова

Стана ясно, че запален камион е предизвикал взривовете в едно от халетата с боеприпаси на ЕМКО в селото. Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че причините за инцидента по-скоро са вътрешни. Бе активирана Националната система BG - ALERT. СНИМКА: Дима Максимова

"В склада няма материали, които да водят до токсичност и да застрашават живота на местното население. Има данни от кметство Плачковци, че е имало лютивост на очите", допълни кметът.

"Към момента има горски пожар, който се разраства към района на Станчов хан, Руевите къщи, като активираме доброволното формирование, но най-важното е, че няма опасност за местното население", посочи той.

"Имаше спекулации за радиация или за силна токсичност. Категорично мога да кажа - по данни на ръководството на дружеството, че няма подобна опасност", каза Минев.

"Към момента 2 пожарни автомобила отиват на място. Евакуират се хората, които имаме данни, че са там с постоянен адрес, възрастни хора. В случай, че има и други - ще предприемем необходимите действия. Пътува мобилна станция от Пловдив. Ще бъде монтирана в кметство Плачковци, за да може да се установи какви частици има във въздуха, но към момента единствено има горски пожар, който се локализира от страна на пожарната в региона", заяви кметът на Трявна. СНИМКА: Дима Максимова

"Няма жертви и пострадали. Всички работници са евакуирани от площадката. Няма опасност за персонала, който е бил там. По-скоро има лека уплаха, което е нормално в такава ситуация. По протокол в момента се изчаква, има минимум 24 часа, да се установи ще има ли други последващи взривове. Така че към момента проблемът е по-скоро с горския пожар, който е възникнал вследствие на взривовете. Вече е на близо 3 километра от завода. Изпратени са екипи на пожарната и доброволното формирование", допълни още той.

Справка в Търговския регистър показва, че производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод ЕМКО. Тя функционира като част от военно-промишления комплекс на дружеството с дългогодишни традиции в областта на машиностроенето и отбранителната индустрия в региона на Трявна. Заводът е собственост на собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.

Според неговите твърдения и разследвания на българската прокуратура срещу живота му е имало опит за покушение с новичок - отровата на руските тайни служби, отнела живота на Алексей Скрипал. СНИМКА: Дима Максимова

4 взрива в оръжейни заводи у нас от последните 10 г. са свързани с отравянето на Емилиян Гебрев и експлозиите във военни складове от 2014 г. в Чехия, обяви през април 2021 г. тогавашният главният прокурор Иван Гешев.

През 2023 г. се взриви склад с боеприпаси до Карнобат. Оказа се, че е собственост на Гебрев и компанията му за търговия с оръжия "Емко".

За отравянето на Емилиян Гебрев, сина му и директора от "Емко" на 28 април 2015 г. са обвинени задочно трима руснаци - Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георги Горшков, които са офицери от ГРУ. Те са били в България и по време на взривовете в складовете на ВМЗ - Сопот, от 21 март и 14 април 2015 г. Освен тях още трима руски граждани са били у нас около датите на взривовете и опитите за отравяне на Гебрев, сина му и директора от ЕМКО. Затова от ДАНС и прокуратурата правят извод, че посещението им у нас е било с цел да се пресекат доставките на военна продукция за Грузия и Украйна, с които договори е имал Емилиян Гебрев. Те още не са обвинени за антидържавна дейност у нас, но се събират доказателства в тази посока. Освен това прокуратурата и ДАНС обменят информация с Чехия, където също стана ясно, че има руска намеса при взривовете на складове с боеприпаси на ЕМКО, които е трябвало да бъдат доставени до държавите, които са в конфликт с Русия.