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Рекордните 467 проекта се борят за финансиране по столичната програма "Култура"

Даринка Илиева

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Зам.-кметът на София по култура и туризъм Ирина Дакова

Рекорден брой от 467 проектни предложения са подадени по Столичната програма „Култура" за 2027 г. Това е най-големият брой кандидатури от създаването на програмата, чрез която Столична община подкрепя развитието на културния сектор в София.

Тази година Столичната програма „Култура" беше отворена по-рано – още през лятото, с цел културният сектор да има повече време за подготовка и по-голяма предвидимост при планирането и реализацията на проектите си, напомнят от общината.

„Рекордният брой кандидатури е знак за високия интерес и доверието към Столичната програма „Култура", както и за активността и развитието на културния сектор в София. Интересът към програмата отразява богатството от идеи, инициативи и проекти, с които творческата общност гледа към следващата година. За нас е важно София да бъде град, който създава възможности за развитие на културата и творческата екосистема на столицата", коментира зам.-кметът по култура и туризъм на столицата Ирина Дакова.

Проектните предложения са подадени в основните направления на Столичната програма „Култура"-театър, музиката, танц и пърформанс, визуални изкуства, литература и четене, културно наследство и международни партньорства, както и инициативи по направление „София – творчески град на киното" под егидата на ЮНЕСКО.

Предстои подадените кандидатури да бъдат разгледани от техническа комисия, която ще извърши проверка за съответствие с изискванията на програмата. След приключването на този етап проектите ще бъдат оценени от експертни комисии по съответните направления.

Резултатите от конкурсната сесия ще бъдат обявени до края на септември 2026 г. Това ще даде възможност на одобрените организации и творци да започнат подготовката и реализацията на своите проекти още в началото на 2027 г.

Столичната програма „Култура" е основният механизъм на Столичната община за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културния живот на конкурсен принцип. Чрез нея общината насочва публичен ресурс към свободни творци, неправителствени организации и културни инициативи, като подкрепя развитието на градската култура.

Зам.-кметът на София по култура и туризъм Ирина Дакова

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