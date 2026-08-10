50-годишен пребил съпругата си в Ловеч

Мъж на 50 години е бил задържан в Районното управление на МВР – Ловеч, след като на 8 август вечерта е получен сигнал, че е упражнил домашно насилие над съпругата си, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Адресът е бил посетен незабавно от полицейски екип. На жената е оказано съдействие съгласно Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), а мъжът е бил задържан. Работата по изясняване на обстоятелствата по случая продължава.

Пред БТА от ОД на МВР – Ловеч казаха, че от началото на годината до края на юли са регистрирани 111 сигнала за домашно насилие. Издадени са 72 заповеди за незабавна защита и 30 за постоянна защита. Двама мъже са нарушили тези заповеди.