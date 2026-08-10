Отложиха делото по жалбата срещу решението кметът Рашков да остане на поста си

Заради неявяването на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков поради представен болничен лист беше отложено делото в Административния съд – Велико Търново, на което трябва да се реши дали той ще остане на поста си.

Делото е по жалба на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Горна Оряховица, с което е постановено отхвърляне на предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на общината. Казусът е свързан с конфликт на интереси, а решението на комисията е резултат от липса на постигнато съгласие от две трети от мнозинството.

Жалбата на ГЕРБ е преценена като редовна и допустима от решаващия състав на Административния съд – Велико Търново и делото беше насрочено за днес в открито съдебно заседание. На него бяха призовани конституираните страни: жалбоподателят ГЕРБ, ответникът – Общинската избирателна комисия – Горна Оряховица, и заинтересованата страна Николай Рашков – кмет на Община Горна Оряховица. Доказателствата и писмените отговори са били представени в установения срок, а с определение от 5 август като заинтересована страна по делото е конституирана и политическа партия „Пряка демокрация“.

Заседанието на Административния съд – Велико Търново по делото беше отложено за 20 август, съобщи БТА.

Час преди началото на днешното съдебно заседание пред съдебната палата беше организиран граждански протест в подкрепа на Рашков, а част от протестиращите присъстваха и на самото заседание. Те увериха, че ще има и следващи протести, първият от които ще е на 20 август.