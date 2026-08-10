Демерджиев: Не е потвърдено пожарът в завода на "ЕМКО" да е тръгнал от превозно средство

Сред версиите е запалване на барутна смес, каза директорът на обособено производство на „ЕМКО" в Трявна Славчо Димиев

Запалването е тръгнало отвътре навън, добави той

До евакуация не се е стигнало, не е имало необходимост да бъде организирана, информира вътрешният министър

Съхранявани са боеприпаси в склада, добави Демерджиев

Категорично в момента няма данни за външна намеса. Много категорично искам да го заявя. Имало е превозно средство, то е вътрешноведомствено, обслужва площадката, но все още не е потвърдено, че от него е тръгнал огънят. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Трявна.

"Не е нужно да има човешка грешка, за да се стигне до взрив", добави той.

"До евакуация не се е стигнало, не е имало необходимост да бъде организирана", заяви министърът.

"Съхранявани са боеприпаси в склада. За нас беше важно да видим, че няма данни за външна намеса. Имало е превозно средство, то е вътрешноведомствено, обслужва площадката, но то няма информация да е свързано с взрива", каза вътрешният министър.

"Вдигнали сме дронове, за да държим под контрол пожара, той е овладян", каза министърът.

"За да избегнем всякакви спекулации, заявявам отново, че нямаме никакви данни за външно вмешателство от какъвто и да е характер", добави Демерджиев.

Директорът на обособено производство на „ЕМКО" в Трявна Славчо Димиев добави, че в склада се съхраняват барутни заряди и други боеприпаси, като няма основания да се твърди, че инцидентът е причинен от външно въздействие. „Хората, извършили разтоварване, са видели дим в склада, заради това е започнала евакуация. Благодарение на бързата реакция, няма пострадали. При изгарянето на барутните смеси се отделя дим и се повишава температурата", посочи той. И предположи, че може би вероятно точно запалване на такъв е причинил пожара, който се разпространи в околността.

"Запалването е тръгнало отвътре навън, регистрирано е от наши работници", каза още той.

Според него няма опасност за населението от изтекли токсични газове.

По-рано днес кметът на града Денчо Минев заяви, че запален камион е предизвикал взривовете в едно от халетата с боеприпаси на ЕМКО в село Белица. По информация на БНР камион-цистерна, превозващ гориво, е зареждал резервоари, при което е възникнало възпламеняване и са се взривили боеприпасите в един от складовете.

Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че причините за инцидента по-скоро са вътрешни и все още се изясняват. Бе активирана Националната система BG - ALERT. "Имало е техническа причина за взрива. Не от външна намеса", информира кметът на Трявна Денчо Минев.

Справка в Търговския регистър показва, че производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод ЕМКО. Тя функционира като част от военно-промишления комплекс на дружеството с дългогодишни традиции в областта на машиностроенето и отбранителната индустрия в региона на Трявна. Заводът е собственост на собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.

Според неговите твърдения и разследвания на българската прокуратура срещу живота му е имало опит за покушение с новичок - отровата на руските тайни служби, отнела живота на Алексей Скрипал.

4 взрива в оръжейни заводи у нас от последните 10 г. са свързани с отравянето на Емилиян Гебрев и експлозиите във военни складове от 2014 г. в Чехия, обяви през април 2021 г. тогавашният главният прокурор Иван Гешев.

През 2023 г. се взриви склад с боеприпаси до Карнобат. Оказа се, че е собственост на Гебрев и компанията му за търговия с оръжия "Емко".