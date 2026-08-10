Остава в ареста младежът, обвинен в убийството на чичо си в село Странско

Остава в ареста 18-годишният Алекс Славчев, обвинен в умишленото убийство на 24-годишния му чичо Исус Михайлов в димитровградското село Странско. Това реши Окръжният съд в Хасково.

Съдебният състав с председател Стратимир Димитров прие, че от събраните по делото доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Според съда съществува и опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

По делото са разпитани осем свидетели, двама от които са очевидци. Събрани са и други доказателства, сред които предполагаемото оръдие на престъплението и дрехите на обвиняемия. Назначени са две съдебномедицински експертизи – за причината за смъртта на жертвата и за нараняванията на обвиняемия, пише БТА.

Според обвинението убийството е извършено на 8 август около 1:30 часа след възникнал по-рано битов конфликт между двамата. Те са били сезонни работници от Ямболско и са пребивавали в село Странско. По първоначални данни 18-годишният е изчакал чичо си да заспи и го е ударил смъртоносно с дървен кол в главата. Очевидец на престъплението е станала съпругата на жертвата.

При разглеждането на мярката обвиняемият заяви пред съда: „Съжалявам за това, което съм направил, не съм го искал“. При снемане на самоличността той посочи, че е неграмотен, въпреки че е завършил осми клас.

По данни на прокуратурата младежът е употребил алкохол преди извършването на престъплението и е направил самопризнания. Той е осъждан като непълнолетен за кражба от автомобил, като му е било наложено наказание „обществено порицание“. За престъплението, в което е обвинен, законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.

Защитата поиска по-лека мярка и посочи, че младежът е бил провокиран от чичо си, както и че има възможност да бъде настанен на адрес в Ямбол.

„В случая е проявено неуважение към човешката личност, към правото на живот. В резултат на една обичайна дрязга с битов характер деецът решава да извърши убийство“, коментира пред журналисти окръжният прокурор Павел Жеков след обявяването на постановеното от съда решение. То може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.