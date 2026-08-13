Персонален НОИ от "24 часа": Колко години трябват, за да се пенсионирате рано с първа и втора категория

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

През януари 2027 г. навършвам необходимата възраст за пенсиониране. Имам общо 24 г. и три месеца трудов стаж, който е смесен – натрупан е в условията на първа (1 година и 8 месеца), втора (4 години и два месеца) и останалите са трета категория труд. Как ще бъдат превърнати към трета? В случай че превърнатият стаж е под 40 години, имам ли право на ранно пенсиониране по реда на чл. 69б от КСО? Димитър Цветков

За да придобие едно лице право на пенсия по чл. 69б от Кодекса за социално осигуряване (КСО), трябва да има придобит осигурителен стаж от първа категория труд не по-малко от 10 години или придобит осигурителен стаж от втора категория труд (може и сбор от първа и втора категория труд) - не по-малко от 15 години.

Продължителността на придобития осигурителен стаж при условията на първа и втора категория труд, посочена в запитването, не е достатъчна, за да придобие лицето право на пенсия за ранно пенсиониране по реда на чл. 69б от КСО.

При пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж, положен при условията на първа и втора категория труд, се превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория труд. В тази връзка 1 година и 8 месеца от първа категория труд се равняват на 2 години, 9 месеца и 10 дни стаж от трета категория, а 4 години и 2 месеца от втора категория труд се равняват на 5 години, 2 месеца и 15 дни стаж от трета категория.