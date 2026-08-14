Персонален НОИ от "24 часа": Размерът на пенсията се определя до 4 месеца

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

На 2 юли 2026 г. подадох заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Кога ще разбера какъв размер е пенсията ми. Стефанка Колева

Пенсиите се отпускат с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) или на други длъжностни лица, определени от ръководителя на ТП на НОИ, в четиримесечен срок от подаване на заявлението за пенсиониране. При доказано право на пенсия за трудова дейност, когато за първи път се отпуска пенсия, длъжностното лице по пенсионното осигуряване се произнася с разпореждане в едномесечен срок след подаване на заявлението, като се определя минимален размер на пенсията за съответния вид.

След определянето на размера на пенсията по Кодекса за социално осигуряване разпореждането, с което първоначално е отпусната пенсията, се изменя от началната дата от органа, който го е издал, и ако има разлика в размера на пенсията, тя се изплаща, считано от датата на отпускането.

След издаване на разпореждането ще бъдете писмено уведомена за определения размер на пенсията, началната дата на отпускането и всички други относими обстоятелства. Ако в хода на пенсионното производство се наложи представянето на допълнителни документи или изясняването на данни, ще бъдете своевременно уведомена от компетентното териториално поделение на НОИ.