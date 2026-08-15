Персонален НОИ от "24 часа": Социалната пенсия за старост се отпуска на 70 г., но след проверка на доходите

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Навършвам 70 години през септември и нямам достатъчно стаж. Съпругът ми получава минимална пенсия. Този доход влиза ли в изчислението и имам ли право на социална пенсия за старост? Айше Велинова

Социалната пенсия за старост се отпуска на лица, навършили 70-годишна възраст, на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на двумесечния срок от датата на навършване на посочената възраст, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

При определяне на годишния доход на член от семейството се вземат предвид доходите на всички членове на семейството, включително доходите от пенсии.

За членове на семейството се считат съпругът/съпругата и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни с определена от Териториална експертна лекарска комисия или от Националната експертна лекарска комисия 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, нямат други доходи и не са встъпили в брак.

Следователно, пенсията, получавана от вашия съпруг, се включва при изчисляването на годишния доход на член от семейството.

Преценката дали едно лице отговаря на условията за отпускане на социална пенсия за старост се извършва след подаване на заявление до териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя и представяне на необходимите документи, като се вземат предвид всички обстоятелства и доходи, предвидени в действащата нормативна уредба. Към заявлението за отпускане на социална пенсия за старост от лица, навършили 70-годишна възраст, се представя декларация по утвърден от управителя на НОИ образец за семейно положение и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава.