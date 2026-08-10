3 кражби от столични молове за 3 дни, задържани са двама

Само за три дни от СДВР установиха и задържаха извършителите на три кражби на дрехи и обувки от магазини в големи търговски центрове в София. Това съобщиха от столичната полиция на сайта си. При работата си криминалистите задържаха мъж и жена, обявени за общодържавно издирване.

На 4 август около 16:00 ч. в мола на бул. „Ситняково" служителите на реда задържали 48-годишна столичанка непосредствено след като си тръгнала от касата с 5 откраднати артикула дамско облекло. Жената е известна на полицията за подобни кражби от магазини.

Втората извършителка – 44-годишна чужденка, била заловена ден по-късно в същия търговски център, непосредствено след кражба на 2 скъпи дамски ризи от магазин на известна търговска марка.

На 6 август в мола на бул. „Цариградско шосе" криминалистите проследили 22-годишен мъж, който откраднал 8 чифта мъжки и дамски маратонки от магазин за дрехи, обувки и аксесоари. Той успял да побере откраднатата стока в голяма чанта, а при излизането от магазина опитал да попречи на полицейската проверка, побягнал и оказал съпротива на служителите на реда. Въпреки това бил задържан.

При последвалата проверка станало ясно, че мъжът е обявен за общодържавно издирване по следствено дело. Той е известен на полицията и за кражби от търговски обекти на територията на столицата. Същия ден столичните криминалисти установили и задържали в друг търговски център 34-годишна столичанка, обявена за общодържавно издирване във връзка с водено разследване.

По случаите се водят преписки. Предстои материалите да бъдат докладвани в Софийската районна прокуратура. За установените издирвани лица са уведомени инициаторите на издирването и е изготвена необходимата документация, съобщават още от полицията.